Киркоров рассказал о конкуренции с Элтоном Джоном из-за дизайнерской одежды

Поп-король любит нарушать правила. Как грешит Киркоров? Из-за кого Филипп решил сесть на диету и заняться спортом? На сколько артисту уже удалось похудеть? И что его связывает с Элтоном Джоном? Все подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Хачапури люблю по-аджарски у Тины Канделаки покушать, котлетку по-киевски, но это все уже в ограниченных экземплярах», — делится гастрономическими предпочтениями певец.

В 53 года певец решил заняться своей физической формой и отказаться от всего, что он так любит. Почти от всего….

«Что у меня было — газировка, у меня отобрали, по рукам надавали. Но иногда в субботу, день греха…» — вспоминает артист.

По будням последствия выходных Киркоров исправляет с персональным тренером. Филиппу некогда ходить в тренажерный зал, поэтому занимается дома в окружении своих нарядов.

Филипп доверяет тренеру не только свое тело, но и съемку занятий.

«Почему бы не поделиться с поклонниками, что даже самый безнадежный случай, казалось бы, в моем лице», — смеется Филипп.

Как утверждают специалисты, для результата одних тренировок недостаточно. Важно еще правильно питаться.

«У меня вот товарищ есть, Денис Маркелов, очень известный диетолог, который на своем примере, он похудел на 150 килограммов. Вот у него есть такой день греха. Хоть я его системой так, первоначально, когда начал худеть, пользовался, потому что у него очень правильная система», — рассказывает Филипп Киркоров.

Но Филипп не смог долго придерживаться этих правил и адаптировал режим питания под себя.

«Я не выдержал его все эти диеты, потому что жизнь одна. У меня своя диета. Я делаю большую разницу между едой. Поел в шесть часов, в следующий раз я ем в 12 часов следующего дня».

Диета по-киркоровски оказалась эффективной. За полгода Филипп сбросил около 20 килограммов!

«Под двадцаточку, наверное, под пятнашечку», — радуется певец.

Артист признается: взять себя в руки его вдохновили любимые женщины.

«Это Шер, которую я увидел на концерте в Майами. И увидел в 73 года перед собой потрясающей красоты в нереальной форме женщину. Потом увидел Пугачеву на юбилее. Через 17 лет мне будет 70. Я бы не хотел отставать от их формы».

Филипп рад, что теперь ему подходят многие вещи из гардероба. Как оказалось, Киркоров хранит все свои наряды. Даже со свадьбы.

«Я консерватор. Я не люблю избавляться от старого, как этот Плюшкин, который сидит на своих вещах. Они мне дороги, с каждой связана история. Здесь я снимался, здесь я женился, здесь я в школу ходил. Ну как я это отдам кому-то? Да я бы и отдал, да кто на себя такой размер наденет. Во мне же два метра красоты, кто это наденет».

При этом Киркоров признается: есть человек, с которым он всегда борется за костюмы.

«У меня есть один конкурент, который все время покупает все то же самое, что и я — Элтон Джон. Мы даже с ним в одном магазине пересекаемся в Милане, потому что у нас с ним одни размеры. Он за счет полноты, я за счет роста берем один размер — 58. И вот, как только вещь поступает, наши байеры начинают выдирать волосы, кто урвет. Кто урвет Элтону, а кто Киркорову».

Оба исполнителя неравнодушны к перьям. Они часто выбирают блестящие пиджаки. Также звезды совсем не против покрасоваться на сцене в мини-шортах. Поэтому неудивительно, что они сражаются за наряды.

«Денег и один, и другой тратят невероятное количество. Это безумные деньги на высокие мировые бренды. Для нашего Филиппа я знаю, что отшивают российские дизайнеры, целые образы и костюмы, сценические моменты. Представляете, на мужчину найти бермуды?», — рассказывает стилист-имиджмейкер Ольга Светлоградская.

Впрочем, Элтон Джон может спать спокойно. С такими темпами похудения Киркоров вряд ли задержится в 58 размере.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что думает о спортивных тренировках.