Киркоров о спортивных тренировках: «От одной мысли портится настроение»

Из-за чего портится настроение у короля российской эстрады? Кому удалось впервые за много лет удивить Филиппа Бедросовича? Что артист привез в Москву из Азербайджана? И почему Киркоров испугался сам себя? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я такого не видел! Как в склепе!» — восхищается певец.

За 30 лет на сцене Филипп Киркоров видел многое. И, казалось, удивить его уже невозможно. Но организаторам концерта в Баку это удалось. Номер был украшен портретами и бюстами звезды. А на кроватях специально вышили имена его детей — Мартина и Аллы-Виктории.

В столицу Азербайджана певец прилетел в рамках гастрольного тура. Ему устроили по-настоящему королевский прием. Киркоров поделился: в поездке его так хорошо кормили, что после возвращения в Москву пришлось голодать.

«После этого путешествия в Баку я уже третий день на жесткой диете и на спорте, потому что там у меня произошел зиг-заг по диете, и все, что нельзя было, все было съедено в Баку».

Теперь артисту опять нужно заниматься в спортзале. А он так этого не любит!

«Я ненавижу этот момент, когда начинаются тренировки. Мне обещает мой тренер, что я в это втянусь, я это полюблю, без этого жить не смогу, но пока, при одной мысли от того, что у меня завтра тренировка, у меня портится настроение», — делится переживаниями звезда.

Но что не сделаешь ради красоты. Впереди новый год: съемки, корпоративы. Нужно быть в хорошей физической форме. Иногда звезда позволяет побаловать себя массажем. Но в плотном графике найти даже лишний час совсем непросто.

«Массаж иногда бывает, но это дело такое. Если есть время, а у меня на это никогда нет времени. И не намекайте ни на какие пластические операции, у меня ничего нет», — заявил Филипп Киркоров журналистам.

Из Баку Киркоров привез не только лишние килограммы…

«Ковер вышитый, такой коврик на всю семью. Вин, конечно, все понадавали с собой, все эти, бакинские сладости».

Народному артисту всегда преподносят подарки. Правда, в Москве сладостями не балуют, вином не поят. Зато заботятся о здоровье артиста. Друзья презентовали ему дизайнерские гантели.

«За такую цену не отвертеться. Назад дороги нет!» — шутит артист.

Однако Киркоров признается: спорт — это, конечно, хорошо, но во всем надо знать меру. Он не стремится накачать стальные мускулы. Певец просто хочет быть здоровым.

«Мне 53 года. Мне нужно здоровье, чтобы продлить свое здоровое состояние еще хотя бы годков на 10-15. Выглядеть хорошо, подтянутым быть и все. Мне никакие формы, спортивные, не нужны».

У Филиппа есть все шансы сбросить вес. Впереди у него — целый месяц непрерывных гастролей. Во время своего шоу артист так выкладывается, что быстро вернется в прежнюю форму.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Филипп Киркоров пришел на могилу Гурченко в день ее рождения.