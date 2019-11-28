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Суды массово «минируют» в Москве и Санкт-Петербурге, требуя биткоины

, 14:30 | Ниса Мурзанаева Видео 205

На электронные почты ведомств приходят письма с угрозами.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Artur Widak, 5-tv.ru

Здание городского суда «заминировали» в Санкт-Петербурге. На электронную почту ведомства пришло письмо с угрозой и требованием 120 биткоинов. Об инциденте сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

«Ваше здание заминировано. Ведется наблюдение за входами и подъездами, при появлении оцепления и взрывотехников будет активирована взрывчатка», — написано в угрозе.

Сотрудники и посетители, находившиеся в здании суда, эвакуированы. На место выдвинулись взрывотехники.

В настоящий момент поступила информация, что в столице в связи с анонимной угрозой минирования также эвакуированы Тверской, Мещанский, Останкинский, Кузьминский и Басманный суды.

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