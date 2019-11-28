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Доверенность от имени модельера Вячеслава Зайцева подделал неизвестный в Москве

, 15:35 | Василий Заика Видео 70

Злоумышленник при помощи липового документа намеревался изменить условия договора на услуги связи между Московским домом моды кутюрье и МГТС.

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Фото, видео: Instagram @slavazaitsew, ВКонтакте @mgts, ИЗВЕСТИЯ

Неизвестный подделал доверенность от имени знаменитого модельера Вячеслава Зайцева. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, злоумышленник намеревался при помощи липового документа изменить условия договора на предоставление услуг связи Московскому дому моды кутюрье от МГТС.

Известно, что аферист появился в офисе Московской городской телефонной сети и предъявил изготовленную доверенность. Сотрудники оператора связи усомнились в подлинности документа и отказались вносить требуемые мужчиной изменения в договор. Впоследствии доверенность была передана в правоохранительные органы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». В настоящее время идет расследование инцидента и розыск подозреваемого.

В свою очередь, Вячеслав Зайцев заявил, что не выписывал никакой доверенности. Кутюрье отметил, что его предприятию нанесен финансовый ущерб.

«Наши номера переадресовываются на подложный мобильный номер, который по поддельным документам мошенник навязал МГТС. Нашим структурам уже нанесены финансовые и интеллектуальные убытки», — указал модельер в заявлении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему у Вячеслава Зайцева могут отобрать Дом моды.

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