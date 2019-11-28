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  4. Фотовыставка уникальных снимков Путина с занятий по дзюдо открылась в Петербурге

Фотовыставка уникальных снимков Путина с занятий по дзюдо открылась в Петербурге

, 16:26 | Василий Заика Эксклюзивное видео 27

Мероприятие приурочено к 50-летнему юбилею клуба дзюдо «Турбостроитель».

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Фото, видео: 5-tv.ru

Фотовыставка «Рахлин. Путин. Самбо. Дзюдо. Прикосновение к истокам» открылась в Петербурге в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца на улице Декабристов, 21. Мероприятие приурочено к 50-летнему юбилею клуба дзюдо «Турбостроитель», который был основан на базе спортивного клуба Ленинградского металлического завода.

Именно здесь в сентябре 1969 года открылась секция самбо под руководством Анатолия Рахлина, одного из первых в СССР тренеров по дзюдо. Под его началом будущий президент РФ занимался с 11 лет.

Владимир Путин впоследствии стал неоднократным чемпионом Ленинграда по самбо. Был удостоен звания мастера спорта по самбо и дзюдо.

Глава российского государства отмечал, что брал во внимание советы своего спортивного наставника Анатолия Рахлина для решения многих жизненных вопросов. По мнению Владимира Путина, его тренер был «выдающимся, замечательным, мудрым человеком».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин в клубе дзюдо «Турбостроитель» в Петербурге вручил госнаграды.

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