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«Секс-символ»: Стас Костюшкин похвастался спортивной фигурой

, 0:30 | Мия Субботина Фото 81

Артист разместил провокационное фото в своем Instagram-аккаунте.

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Фото, видео: Instagram @stas_kostyushkin_official

Российский певец Стас Костюшкин опубликовал фотографию в одном полотенце на своей странице в Instagram. Артист сделал снимок в раздевалке фитнес-клуба, на которой продемонстрировал свой шикарный пресс и накаченную грудь.

«Моя профессия „секс-символ“», — подписал пост исполнитель.

На горячее фото оперативно отреагировала жена музыканта Юлия Костюшкина.

«Ой, фсЕ», — написала супруга Стаса.

Instagram @stas_kostyushkin_official

Поклонники пришли в восторг от фигуры экс-участника популярного дуэта «Чай Вдвоем». Многие подписчики оставили в комментариях эмодзи в виде огня, выразив так свое восхищение, а также отметили шикарное чувство юмора знаменитого певца.

«Господи, спасибо вам за чувство юмора и оптимизм»;

«Вы прекрасны!!!»

«Да Стас!!! Продолжайте радовать»;

«Прекрасно выглядите!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стас Костюшкин опубликовал провокационное видео.

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