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  4. «Ответ хейтерам от супербальников!»: Стас Костюшкин опубликовал провокационное видео

«Ответ хейтерам от супербальников!»: Стас Костюшкин опубликовал провокационное видео

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Певец в компании актера Алексея Макарова исполнил зажигательный танец под собственный вызывающий трек под названием «Я — бальник».

Фото: ТАСС / Александр Рюмин

Стаса Костюшкина можно по праву считать одним из главных провокаторов в отечественном шоу-бизнесе. На этот раз экс-участник популярного дуэта «Чай Вдвоем», кажется, превзошел сам себя. Певец опубликовал на своей страничке в Instagram юмористическое видео, на котором в компании товарища актера Алексея Макарова дал достойный ответ всем злопыхателям. Звездные друзья исполнили зажигательный танец под песню «Я — бальник» из нового альбома музыканта «Караочен».

«Ответ всем хейтерам от супербальников! P. S. Я бальник — это не мат, а фигура речи. Но все равно, дети, кыш!» — подписал пост знаменитость.

Поклонники 48-летнего Стаса Костюшкина пришли в полнейший восторг от нового видеоролика. Фанаты наперебой стали одаривать кумира комплиментами по поводу его таланта в комментариях. Многие подписчики отметили — чувства юмора знаменитому певцу явно не занимать.

«Очень повеселило!»

«Я влюбляюсь все больше и больше!»

«Парни, вы просто „супер детки“!»

«Вы вывели меня из осенней депрессии!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стас Костюшкин обиделся на неблагодарных зрителей.

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