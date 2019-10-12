«Ответ хейтерам от супербальников!»: Стас Костюшкин опубликовал провокационное видео

Стаса Костюшкина можно по праву считать одним из главных провокаторов в отечественном шоу-бизнесе. На этот раз экс-участник популярного дуэта «Чай Вдвоем», кажется, превзошел сам себя. Певец опубликовал на своей страничке в Instagram юмористическое видео, на котором в компании товарища актера Алексея Макарова дал достойный ответ всем злопыхателям. Звездные друзья исполнили зажигательный танец под песню «Я — бальник» из нового альбома музыканта «Караочен».
Поклонники 48-летнего Стаса Костюшкина пришли в полнейший восторг от нового видеоролика. Фанаты наперебой стали одаривать кумира комплиментами по поводу его таланта в комментариях. Многие подписчики отметили — чувства юмора знаменитому певцу явно не занимать.
«Очень повеселило!»
«Я влюбляюсь все больше и больше!»
«Парни, вы просто „супер детки“!»
«Вы вывели меня из осенней депрессии!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стас Костюшкин обиделся на неблагодарных зрителей.