Рэпер Snoop Dogg выпустит альбом колыбельных песен

Американский рэпер Snoop Dogg (настоящее имя — Келвин Кордозар Бродус-младший) готовится выпустить новый альбом колыбельных песен. Проект, который планируется реализовать до Нового года, получил название Lullaby Renditions of Snoop Dogg («Колыбельные песни от Snoop Dogg» — Прим.ред.).

Ожидается, что в сборник хитов войдут нежные и мелодичные версии исполнения самых популярных треков музыканта, включая Drop It Like It Hot, Doggy Dogg World и многие другие. Для детского альбома они прозвучат в инструментальном исполнении без текстов, отмечается на информационном портале Billboard.

Ожидается, что скачать новые версии знаменитых композиций американского рэпера можно будет уже 6 декабря.

