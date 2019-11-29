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Рэпер Snoop Dogg выпустит альбом колыбельных песен

, 9:27 | Карина Бернтгольц 22

Необычный проект получил название Lullaby Renditions of Snoop Dogg. Ожидается, что в него войдут мелодичные и нежные композиции.

Фото: www.globallookpress.com / Richard Graulich

Американский рэпер Snoop Dogg (настоящее имя — Келвин Кордозар Бродус-младший) готовится выпустить новый альбом колыбельных песен. Проект, который планируется реализовать до Нового года, получил название Lullaby Renditions of Snoop Dogg («Колыбельные песни от Snoop Dogg» — Прим.ред.).

Ожидается, что в сборник хитов войдут нежные и мелодичные версии исполнения самых популярных треков музыканта, включая Drop It Like It Hot, Doggy Dogg World и многие другие. Для детского альбома они прозвучат в инструментальном исполнении без текстов, отмечается на информационном портале Billboard.

Ожидается, что скачать новые версии знаменитых композиций американского рэпера можно будет уже 6 декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Джиган растрогал фанатов видео с дочками.

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