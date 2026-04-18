«Объясним по-мужски»: муж Волковой хотел разобраться с худруком Театра комедии

Екатерина Волкова: муж хотел силой разобраться с худруком Театра комедии

Супруг Екатерины Волковой хотел силой разобраться с худруком Театра, который уволил ее, назвав старой. Об этом Starhit.ru рассказала сама актриса.

По словам звезды «Ворониных», придя домой после увольнения, она обо все рассказала любимому мужу. Тот не просто выслушал супругу, но и готов был по-мужски ответить обидчику жены.

Оказалось, что Андрея Карпова задело такое поведение худрука, тем более, что они были знакомы и раньше прекрасно общались. По словам Волковой, ей было приятно внимание мужа, однако она выступила против разборок.

«Я сразу спросила, для чего ему это нужно. А Андрей сказал: „Да мы сейчас объясним ему по-мужски все“. Он действительно хотел силой пойти разобраться, он же мужчина. Но я попросила этого не делать», — поделилась она.

Екатерина Волкова месяц молчала после увольнения из театра «из-за возраста». В сети это вызвало шквал негодований у поклонников актрисы. За нее заступились тысячи фолловеров, коллеги, друзья и, конечно, любимый супруг.

После такого психолог актрисе не понадобился. По ее словам, она приняла ситуацию, мысленно поблагодарила за произошедшее, и продолжает двигаться дальше в своем направлении.

Волкова добавила, что работа у нее хватает. Так, например, на осень у нее запланированы две интересные роли, о которых она расскажет позже.

К слову, актриса не унывает после громкого увольнения из театра. Недавно она опубликовала в соцсетях фото в купальнике с Камчатки, оставив под ним провокационную подпись.

В начале апреля Екатерину Волкову уволили из Театра комедии из-за «старости». В неприличном тоне ей объяснили. Что она не подходит на роли юных героинь и попросили на выход.

По словам актрисы, первым делом она почувствовала не боль, а абсурд. Она заявила, что ни один настоящий джентльмен не может указывать женщине на возраст.

