Отдыха больше, денег меньше? Эксперты рассказали об оплате отпусков в мае

Майские праздники в период ежегодного отпуска не оплачиваются

Майские праздники продлевают фактический период отдыха, но не оплачиваются, поскольку они не включены в число календарных дней отпуска. Об этом РИА Новости рассказала преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

По словам эксперта, если оформить отпуск с первого числа на 14 календарных дней, то отдых продлится 16 дней за счет праздников, но оплатят только взятые две недели.

Для увеличения продолжительности отдыха отпуск можно планировать с учетом праздничных дней. Таким образом получится продлить период отсутствия на работе без использования дополнительных отпускных дней.

В мае 2026 года россиян ждут два нерабочих праздничных дня — 1 мая, пятница, в связи с празднованием дня Весны и Труда, и 9 мая, суббота, когда в стране будут отмечать День Победы.

Перед праздниками предусмотрены сокращенные рабочие дни. Так, 30 апреля станет укороченным днем перед 1 Мая, а 8 мая — перед Днем Победы.

Всего в мае 31 календарный день. При стандартной пятидневной рабочей неделе россияне будут трудиться 19 дней, а отдыхать — 12.

