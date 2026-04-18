Отдыха больше, денег меньше? Эксперты рассказали об оплате отпусков в мае

Анастасия Антоненко
В мае 2026 года россиян ждут два нерабочих праздничных дня.

Почему в мае невыгодно брать отпуск

Майские праздники в период ежегодного отпуска не оплачиваются

Майские праздники продлевают фактический период отдыха, но не оплачиваются, поскольку они не включены в число календарных дней отпуска. Об этом РИА Новости рассказала преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева.

По словам эксперта, если оформить отпуск с первого числа на 14 календарных дней, то отдых продлится 16 дней за счет праздников, но оплатят только взятые две недели.

Для увеличения продолжительности отдыха отпуск можно планировать с учетом праздничных дней. Таким образом получится продлить период отсутствия на работе без использования дополнительных отпускных дней.

В мае 2026 года россиян ждут два нерабочих праздничных дня — 1 мая, пятница, в связи с празднованием дня Весны и Труда, и 9 мая, суббота, когда в стране будут отмечать День Победы.

Перед праздниками предусмотрены сокращенные рабочие дни. Так, 30 апреля станет укороченным днем перед 1 Мая, а 8 мая — перед Днем Победы.

Всего в мае 31 календарный день. При стандартной пятидневной рабочей неделе россияне будут трудиться 19 дней, а отдыхать — 12.

Последние новости

23:24
Тысячи жителей Тель-Авива вышли на антиправительственный митинг
23:05
Дегтярев поздравил сочинскую базу «Юг Спорт» с 20-летием
22:50
«Хочется прикоснуться»: Городничий мечтает сняться в фильме Квентина Тарантино
22:30
В Германии застрелили почти три тысячи кабанов из-за радиоактивного заражения
22:15
Российские врачи провели две операции на сердце вблизи передовой
22:01
Захарова назвала киевский режим «международной террористической ячейкой»

Сейчас читают

От ласт до чайного сервиза: что забывают пассажиры в поездах дальнего следования
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Иммунитет предает: потеря обоняния является ранним признаком болезни Альцгеймера
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео