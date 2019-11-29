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  4. Продажу вина в России предложили продлить на час

Продажу вина в России предложили продлить на час

, 6:59 Эфирная новость 29

С такой инициативой в Совет и Федерации и Госдуму обратилась Ассоциация компаний розничной торговли.

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Продлить на один час время продажи вина предлагает Ассоциация компаний розничной торговли. Речь идет о напитках исключительно российских производителей. Предложение уже направлено на рассмотрение в Совет Федерации и Госдуму.

По мнению специалистов, россияне должны иметь возможность приобретать вино до полуночи. Дополнительное время должно способствовать продвижению отечественного вина на рынке и снижению потребления суррогата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вина Крыма и Кубани получили высшие оценки сомелье международного уровня.

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