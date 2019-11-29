Санкт-Петербург получил самую престижную туристическую премию

Петербург стал победителем самого престижного туристического конкурса World Travel Awards. Его еще называют туристическим Оскаром. Северная столица признана лучшей в номинации «Самое привлекательное культурное направление в мире».

Церемония награждения прошла в Омане. Среди номинатов на эту премию были такие признанные культурные центры как Париж, Лондон, Рим, Нью-Йорк. Но строгое международное жюри остановило свой выбор на Петербурге.

Отметим, что награду в номинации «лучшее туристическое направление» получила Москва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых популярных направлений для туризма на Новый год.