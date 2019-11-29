  1. Пятый канал
  4. Санкт-Петербург получил самую престижную туристическую премию

Санкт-Петербург получил самую престижную туристическую премию

, 7:13 Эфирная новость 24

Северная столица признана лучшей в номинации «Самое привлекательное культурное направление в мире» по версии конкурса World Travel Awards.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / AirPano LLC; 5-tv.ru

Петербург стал победителем самого престижного туристического конкурса World Travel Awards. Его еще называют туристическим Оскаром. Северная столица признана лучшей в номинации «Самое привлекательное культурное направление в мире».

Церемония награждения прошла в Омане. Среди номинатов на эту премию были такие признанные культурные центры как Париж, Лондон, Рим, Нью-Йорк. Но строгое международное жюри остановило свой выбор на Петербурге.

Отметим, что награду в номинации «лучшее туристическое направление» получила Москва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых популярных направлений для туризма на Новый год.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.10
0.13 70.57
0.13
Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей

Последние новости

7:43
Ветерану ВОВ пенсионный фонд в Волгограде отказал в президентской выплате
7:35
«Лучший визажист»: Седокова похвасталась «профессиональным» макияжем от дочки
7:27
Итальянский депутат сделал предложение своей невесте во время заседания
7:20
Стоящая на коленях Лобода в образе «работницы цеха» заинтриговала фанатов
7:13
Санкт-Петербург получил самую престижную туристическую премию
7:06
«Чудо-папа»: Мельникова показала, как ее муж играет с годовалым сыном

Сейчас читают

Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей
Димаш Кудайберген о том, почему носит маску, Игоре Крутом и планах в Южной Корее
«Суперская снегурочка»: Михалкова из «Уральских пельменей» сразила подписчиков

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]