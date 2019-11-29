Женщине проломили голову у собственной квартиры —жуткое видео

Жительницу Мурино обнаружили мертвой у собственной квартиры. В объектив камеры наблюдения попал момент убийства.

Тело 51-летней жертвы было обнаружено поздним вечером 22 ноября в парадной одного из домов на бульваре Менделеева. Судя по видео, женщина зашла в лифт с мужчиной. На нужном этаже он вышел вместе с ней, а затем атаковал со спины.

Как стало известно 5-tv.ru, убитой проломили голову. Рядом с телом нашли черную женскую сумку и красную хозяйственную — с продуктами. Полицейские изъяли видеозаписи. Подозреваемого разыскивают.

Ранее 5-tv.ru сообщал об убийстве в подъезде замдиректора крупной фирмы — момент происшествия так же сняли камеры.