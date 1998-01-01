Убийство замдиректора крупной фирмы в Орске попало на видео

В Орске неизвестный застрелил замдиректора крупной энергетической компании — момент убийства попал на записи камеры наблюдения в подъезде. Мужчина в капюшоне настиг руководящего работника у лифта и сделал несколько выстрелов — пострадавший попытался убежать, но киллер догнал его и выстрелил еще раз.

Жители дома, в котором произошло убийство, сообщили о происшествии около 8:00 4 марта — жертвой оказался 38-летний заместитель директора Орского производственного объединения «ОренбургЭнерго».

Как сообщает Следственный комитет, предоставивший видео с камер, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас правоохранительные органы проводят необходимые следственные мероприятия, расследование продолжается.

Ранее Пятый канал сообщал о двойном убийстве на севере Москвы.