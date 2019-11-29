Женщины торжествуют: появился челлендж, в котором мужчины всегда проигрывают

Пользователи интернета массово выкладывают видеоролики, в которых проходят испытание «Челлендж со стулом» (Сhair challenge — Прим. ред). Он наглядно демонстрирует физическое преимущество женщин над мужчинами.

В рамках челленджа участник должен выполнить ряд действий. Сначала подойти и встать лицом к стене, а потом отступить от нее на расстояние длины двух своих стоп. После этого участник наклоняется, упираясь головой в стену, и поднимает к груди стоящий под ним стул. Далее остается только выпрямиться вместе со стулом.

Самое интересное в том, что женщины легко справляются с этой задачей, а мужчины — совсем нет. Многие представители сильной половины человечества пыхтят и вскрикивают от натуги, но не могут подняться. Все это происходит под смех торжествующих жен, подруг, сестер и коллег.

Ранее 5-tv.ru сообщал о челлендже от сборной России по футболу — она предложила продемонстрировать на видео самый лучший удар, который отправит пустую бутылку в мусорный бак.