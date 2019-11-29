  1. Пятый канал
  4. Женщины торжествуют: появился челлендж, в котором мужчины всегда проигрывают

Женщины торжествуют: появился челлендж, в котором мужчины всегда проигрывают

, 19:19 | Игорь Рязов Видео 122

Если девушки легко поднимают корпус с прижатым к груди стулом, то для мужчин это испытание оказывается непреодолимым.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Chris Robbins, Instagram @edosomwanwisdom, @drjuanjr, Twitter @Harry_J_Carr, @fracchiafranco

Пользователи интернета массово выкладывают видеоролики, в которых проходят испытание «Челлендж со стулом» (Сhair challenge — Прим. ред). Он наглядно демонстрирует физическое преимущество женщин над мужчинами.

В рамках челленджа участник должен выполнить ряд действий. Сначала подойти и встать лицом к стене, а потом отступить от нее на расстояние длины двух своих стоп. После этого участник наклоняется, упираясь головой в стену, и поднимает к груди стоящий под ним стул. Далее остается только выпрямиться вместе со стулом.

Самое интересное в том, что женщины легко справляются с этой задачей, а мужчины — совсем нет. Многие представители сильной половины человечества пыхтят и вскрикивают от натуги, но не могут подняться. Все это происходит под смех торжествующих жен, подруг, сестер и коллег.

Ранее 5-tv.ru сообщал о челлендже от сборной России по футболу — она предложила продемонстрировать на видео самый лучший удар, который отправит пустую бутылку в мусорный бак.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей

Последние новости

20:57
Екатерина Варнава страстно поцеловала своего возлюбленного — видео
20:47
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в десяти российских регионах
20:40
Рита Дакота снялась топлес в кожаных штанах
20:31
Насколько подорожает проезд в метро Петербурга: Смольный предложил свой проект
20:22
Ивлеева высмеяла слухи о внематочной беременности и абортах
20:13
Победитель конкурса «Лидеры России» провел образовательные лекции для пожилых людей

Сейчас читают

«Мой полярный напарник»: Волочкова выложила фото с Сергеем Ростом в розовых тапочках
Бой Емельяненко против Кокляева: где смотреть и кто еще будет участвовать
«Суперская снегурочка»: Михалкова из «Уральских пельменей» сразила подписчиков

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]