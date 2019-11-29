«Роскосмос» задействовал спутник, чтобы избежать воровства на стройке «Восточного»

Вопросами коррупции в «Роскосмосе» занимается Служба внутреннего аудита, с помощью которой был установлен жесточайший контроль за строительством космодрома «Восточный». Об этом рассказал руководитель службы Артем Мельников.

«Служба внутреннего аудита — это личный инструмент гендиректора госкорпорации по наведению порядка и дисциплины. Позиция генерального директора: воровство приравнивается к измене. Ведь воруют не у госкорпорации, воруют у оборонного щита России», — цитирует Мельникова сайт KP.RU.

По его словам, в службе работают 13 человек. Одним из важнейших объектов ее внимания является космодром «Восточный». Во время его строительства было похищено около 11 миллиардов рублей, более 50 человек осудили. Сотрудники внутреннего аудита также добиваются привлечения к ответственности других фигурантов.

«Мы установили жесточайший контроль за стройкой. Особенно по расходованию денежных средств. Мы ушли от субподрядных организаций, в которых зачастую и разворовывались средства», — уточнил руководитель службы.

Он также подтвердил сообщения о работе в космосе спутника, который позволяет в режиме реального времени наблюдать за ходом строительства космодрома. Изображение с него передается на монитор гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Кроме слежки за тем, чтобы при стройке не совершались противоправные действия, космический аппарат также занимается дистанционным зондированием Земли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рабочие выдерживают график строительства комплекса на космодроме «Восточный». Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.