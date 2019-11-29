  1. Пятый канал
  4. «Роскосмос» задействовал спутник, чтобы избежать воровства на стройке «Восточного»

«Роскосмос» задействовал спутник, чтобы избежать воровства на стройке «Восточного»

, 21:15 | Игорь Рязов Видео 51

Изображение с космического аппарата передается на монитор в кабинете главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, /roscosmos

Вопросами коррупции в «Роскосмосе» занимается Служба внутреннего аудита, с помощью которой был установлен жесточайший контроль за строительством космодрома «Восточный». Об этом рассказал руководитель службы Артем Мельников.

«Служба внутреннего аудита — это личный инструмент гендиректора госкорпорации по наведению порядка и дисциплины. Позиция генерального директора: воровство приравнивается к измене. Ведь воруют не у госкорпорации, воруют у оборонного щита России», — цитирует Мельникова сайт KP.RU.

По его словам, в службе работают 13 человек. Одним из важнейших объектов ее внимания является космодром «Восточный». Во время его строительства было похищено около 11 миллиардов рублей, более 50 человек осудили. Сотрудники внутреннего аудита также добиваются привлечения к ответственности других фигурантов.

«Мы установили жесточайший контроль за стройкой. Особенно по расходованию денежных средств. Мы ушли от субподрядных организаций, в которых зачастую и разворовывались средства», — уточнил руководитель службы.

Он также подтвердил сообщения о работе в космосе спутника, который позволяет в режиме реального времени наблюдать за ходом строительства космодрома. Изображение с него передается на монитор гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Кроме слежки за тем, чтобы при стройке не совершались противоправные действия, космический аппарат также занимается дистанционным зондированием Земли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рабочие выдерживают график строительства комплекса на космодроме «Восточный». Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей

Последние новости

22:58
Родителей 9-летнего мальчика, найденного убитым в Екатеринбурге, задержали
22:46
Несколько человек получили ножевые ранения в Гааге в результате нападения
22:36
Бой Емельяненко против Кокляева: итоги первых пяти поединков на «ВТБ Арене»
22:29
Видео: усадившую шестилетнего сына за руль «яжмать» допросили
22:15
Ноги Анастасии Волочковой попали под прицел хейтеров — фото
21:59
Судно с девятью российскими моряками задержано в Великоборитании

Сейчас читают

Екатерина Варнава страстно поцеловала своего возлюбленного — видео
«Мой полярный напарник»: Волочкова выложила фото с Сергеем Ростом в розовых тапочках
Бой Емельяненко против Кокляева: где смотреть и кто еще будет участвовать

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]