Путин высказался о тенденции заменять слово «мама» на «родитель номер 1»

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что в России слово «мама» никогда не будет заменено на словосочетание «родитель номер 1».

Заявление глава государства сделал во время заседания Совета по межнациональным отношениям в Нальчике. Один из спикеров сказал, что слово «мама» невозможно заменить из-за его высокого значения для института семьи, пишет «Экономика сегодня».

«Вы сказали, что слово „мама“ невозможно заменить. Оказывается, возможно: в некоторых странах заменили. „Родитель номер 1“, „родитель номер 2“. Надеюсь, у нас этого никогда не будет», — ответил на это Путин.

Определения «родитель номер 1» и родитель номер 2» используются в документах ряда западных стран. Таким образом местные власти пытаются бороться с дискриминацией по отношению к однополым родителям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время заседания в Нальчике Владимир Путин также объявил тему 2022 года. Кроме этого, он обсудил подготовку к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.