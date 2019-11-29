Путин объявил 2022-й Годом народного искусства и культурного наследия

Президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании Совета по межнациональным отношениям в Нальчике. Во время мероприятия глава государства, среди прочего, объявил тему 2022 года и обсудил празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Ранее уже предлагалось провести в России год народного искусства и нематериального культурного наследия наших народов. <…> Давайте так и сделаем, сделаем это в 2022 году», — сказал Путин на заседании.

После этого российский лидер затронул тему подготовки к 75-летию Победы. Он попросил членов Совета и общественников принять участие в этом процессе, чтобы праздничные мероприятия прошли на высшем уровне.

«Мы должны еще раз вспомнить о причинах той войны, о том, что привело к трагедии, которая унесла десятки миллионов жизней людей, о том, кто помогал нацистам, кто подталкивал их на восток», — сказал Путин.

В заключение президент подчеркнул, что именно СССР сыграл решающую роль в разгроме нацистов и освобождении мира от них. По его словам, россияне должны знать и беречь правду о «величайшей трагедии человечества».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 2020-й был объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.