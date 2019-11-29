Бой Емельяненко против Кокляева: итоги первых пяти поединков на «ВТБ Арене»

Главный бой 2019 года — Александра Емельяненко против Михаила Кокляева — состоится на «ВТБ Арене» 29 ноября. Перед поединком 38-летнего бойца смешанных единоборств и 40-летнего тяжелоатлета зрители увидят семь боев с другими спортсменами. 5-tv.ru публикует итоги первых пяти встреч грандиозного вечера.

Первый бой: Дарья Кутырова против Валерии Родионовой

Вечер перед главным боем 2019 года открыли девушки. Поединок продолжался все четыре раунда — по две минуты на каждый. С первых секунд доминировать начала Родионова. Кутырова смогла ее несколько раз успешно контратаковать только в третьем раунде, но не сохранила преимущества. Единогласным решением судей победа ушла Родионовой.

Второй бой: украинец Иван Безверхий против россиянина Вартана Арутюняна

Второй поединок вечера прошел между тяжеловесами. Они провели в ринге все четыре раунда по три минуты. После первого раунда Арутюнян постоянно доминировал, но так и не смог нокаутировать соперника. Судьи отдали ему победу единогласным решением.

Третий бой: Владимир Мышев против Цотне Султанишвили

Соперники провели в ринге шесть раундов по три минуты. Россиянин немного ниже соперника, но активно доминировал до конца боя. Он наносил сильные удары, но так и не смог нокаутировать Султанишвили, хотя все этого ждали. В итоге Мышев победил единогласным решением. Султанишвили проиграл впервые в профессиональной карьере.

Четвертый бой: узбекистанец Мухамадсалим Сотволдиев против россиянина Вячеслава Летовальцева

Боксеры среднего веса провели на ринге восемь раундов по три минуты. Для Летовальцева бой не задался: в первом раунде он получил рассечение над глазом, а во втором — на носу. Из-за этого в четвертой трехминутке россиянину потребовалась помощь медиков. До восьмого раунда он работал вторым номером, но потом пошел в ожесточенную атаку. Нокаутировать оппонента так и не удалось. Сотволдиев одержал победу большинством судейских решений.

Пятый бой: Георгий Челохсаев против Антона Хана

Россияне сражались за звание чемпиона России по боксу в первом полусреднем весе. В первом раунде Челохсаев доминировал над своим соперником, но пропустил сильный удар в голову во втором. Боксер оказался в нокдауне, но быстро восстановился. В четвертом раунде Челохсаев пошатнул Хана, но тот выстоял. Далее последовали два раунда с жесткими разменами. Оба выстояли, но заметно устали. На зрелищности десятого раунда это не отразилось. Он прошел в жестком размене. Единогласным решением судей победил Георгий Челохсаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, где смотреть бой Емельяненко и Кокляева, а также кто будет участвовать в следующих боях.