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Бой Емельяненко против Кокляева: где смотреть и кто еще будет участвовать

, 15:13 | Ниса Мурзанаева 1 430

Один из самых ожидаемых поединков пройдет 29 ноября на «ВТБ Арене».

Фото: battle2019.ren.tv

Тема:
Бой Емельяненко и Кокляева 8

Грандиозное спортивное событие — бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева — состоится 29 ноября на «ВТБ Арене». Поединок 38-летнего бойца смешанных единоборств и 40-летнего тяжелоатлета пройдет по правилам бокса и будет длиться четыре раунда по три минуты каждый.

Но самый ожидаемый поединок года будут предварять еще семь боев. При этом стоит обратить внимание на две весьма значимые встречи — Максим Новоселов против Алексея Гончарова и Эдгар Гукасян против Кулвоя Бушири. Их схватки, как и бой Емельяненко — Кокляев, можно будет посмотреть только в прямом эфире телеканала РЕН ТВ, который является организатором шоу.

Также в рамках спортивного мероприятия на ринге встретятся еще пять пар спортсменов. Первыми бой в полулегкой весовой категории проведут женщины — Валерия Родионова и Дарья Кутырова.

Далее состоится поединок в супертяжелом весе между россиянином Вартаном Арутюняном и украинцем Иваном Безверхим.

Затем в ринг выйдут легковесы — российский боксер Владимир Мышев и грузинский кикбоксер Цотне Султанишвили.

Следом выступят еще одни представители легкого веса — боксер из Узбекистана Мухамадсалим Сотволдиев и российский мастер единоборств Вячеслав Летовальцев.

Если три главных поединка — Кокляев vs Емельяненко, Новоселов vs Гончаров и Гукасян vs Бушири — можно будет увидеть в телевизионном эфире на канале РЕН ТВ, то остальные встречи вечера можно посмотреть только на сайте РЕН ТВ и на специальном сайте грандиозного бойцовского вечера. Трансляция начнется в 19:00, а главный бой — в 22:40 по московскому времени.

Напомним, что конфликт Александра Емельяненко и Михаила Кокляева начался еще весной 2019 года. Спортсмены вступили в словесную перепалку в социальных сетях. Позднее виртуальное противостояние переросло в официальный договор о поединке на ринге. Интерес к встрече только усилился после встречи спортсменов на очной ставке в одном из столичных ресторанов. Тогда Емельяненко бросил в Кокляева кепку. В результате инцидента тяжелоатлет получил рассечение брови.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперты оценили шансы на победу Александра Емельяненко и Михаила Кокляева в предстоящем бою.

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Бой Емельяненко и Кокляева 8
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