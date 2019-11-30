Двухэтажное здание горит в промзоне Москвы. На месте работают экстренные службы. По предварительной информации в доме по адресу Иркутская 11, корпус 2 людей быть не должно, так как объект расселен. Площадь пожара и другая информация уточняется.
Двухэтажное здание полыхает в промзоне в Москве
Сегодня, 8:32 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 33
По предварительным данным, людей в зоне ЧП быть не должно, сведения уточняются.
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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; Instagram @slastena2505
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