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  4. Двухэтажное здание полыхает в промзоне в Москве

Двухэтажное здание полыхает в промзоне в Москве

, 8:32 | Марина Неруцких Срочная новость 33

По предварительным данным, людей в зоне ЧП быть не должно, сведения уточняются.

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; Instagram @slastena2505

Двухэтажное здание горит в промзоне Москвы. На месте работают экстренные службы. По предварительной информации в доме по адресу Иркутская 11, корпус 2 людей быть не должно, так как объект расселен. Площадь пожара и другая информация уточняется.

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