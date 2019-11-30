Внучка обнаружила на даче скелет бабушки без головы и рюкзак с деньгами

Внучка обнаружила скелет своей бабушки на дачном участке в Сланцевском районе Ленобласти. 36-летняя родственница пожилой женщины тут же обратилась в полицию.

У умершей отсутствовал череп и часть костей, а рядом лежала ее трость и рюкзак, в котором были 324 тысячи рублей. По всей вероятности, сбережения пенсионерки.

81-летняя женщина пропала без вести в октябре 2019 года, ее поиски тогда ни к чему не привели.

Правоохранители начали проверку по факту страшной находки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Волгограде мужчина обезглавил жену и тещу.