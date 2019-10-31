В порыве ярости: волгоградец отрубил головы жене и теще

В Волгограде мужчина обезглавил жену и тещу. Трагедия произошла в ночь на 31 октября.

Жуткие события разворачивались в доме по улице Розы Люксембург. По данным Следственного комитета, у местного жителя возник конфликт с 41-летней супругой. Чуть позже в дискуссию вступила мать женщины. Как сообщила РИА Новости представитель регионального Следкома Наталия Рудник, в порыве ярости мужчина взял в руки нож и несколько раз ударил жену и 63-летнюю тещу. После этого он отрубил им головы.

Совершив убийство, мужчина позвонил знакомой и рассказал о случившемся. Женщина приехала на место преступления, убедилась в правдивости сказанного и незамедлительно вызвала полицию. До приезда правоохранительных органов волгоградец попытался свести счеты с жизнью, однако полицейские успели помешать ему довести задуманное до конца и оказали первую помощь. Как сообщает представитель Следственного комитета, мужчина был пьян.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ — «убийство двух и более лиц».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Липецкая школьница подозревается в организации жестокого убийства родителей.