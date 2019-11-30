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Замруководителя СУ СК по Свердловской области задержан за взятку в 18 миллионов рублей

, 12:52 | Нюра Незванова 33

Каждый уличенный в преступлении офицер, невзирая на чины и должности, понесет уголовную ответственность. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Фото: СУ СКР ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первый замруководителя СУ СК РФ Михаил Бусылко задержан по подозрению в получении взятки 18 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представить СК РФ Светлана Петренко.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Вместе с сотрудником ведомства задержан адвокат адвокатской палаты Владимирской области.

В СК РФ сообщили, что незаконное вознаграждение планировали передать за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте задержанных.

По словам Петренко, борьба с коррупцией является одним из важнейших направлений деятельности СК России и ФСБ, и МВД России. Каждый уличенный в преступлении офицер, невзирая на чины и должности, понесет уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-мэра Кирова задержали по подозрению в получении крупной взятки.

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