Экс-мэра Кирова задержали по подозрению в получении крупной взятки

Бывшего мэра Кирова Владимира Быкова задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщил сотрудник Следственного управления СК РФ по Кировской области Александр Воеводин.

Владимира Быкова задержали по итогам расследования УФСБ. Сотрудники спецслужбы сообщили следователям, что в 2014–2016 годах тогда еще мэр Кирова взял у местного бизнесмена семь миллионов 800 тысяч рублей. В обмен глава города использовал должностное положение, чтобы помогать предпринимателю. Например, заключая с ним договоры на поставку топлива.

Против Быкова уже возбудили уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). У него в квартире провели обыски. Судя по кадрам с них, дома у бывшего градоначальника нашли книгу в золотой обложке, а также два дорогих кортика. Расследование продолжается.

СК РФ

Ранее 5-tv.ru сообщал о майоре полиции, который пытался сбежать во время задержания при получении взятки в Москве.