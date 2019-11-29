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Экс-мэра Кирова задержали по подозрению в получении крупной взятки

, 16:42 | Игорь Рязов Видео 30

Бывшего градоначальника обвиняют в том, что он взял почти восемь миллионов рублей у бизнесмена.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazov, СК РФ

Бывшего мэра Кирова Владимира Быкова задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщил сотрудник Следственного управления СК РФ по Кировской области Александр Воеводин.

Владимира Быкова задержали по итогам расследования УФСБ. Сотрудники спецслужбы сообщили следователям, что в 2014–2016 годах тогда еще мэр Кирова взял у местного бизнесмена семь миллионов 800 тысяч рублей. В обмен глава города использовал должностное положение, чтобы помогать предпринимателю. Например, заключая с ним договоры на поставку топлива.

Против Быкова уже возбудили уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). У него в квартире провели обыски. Судя по кадрам с них, дома у бывшего градоначальника нашли книгу в золотой обложке, а также два дорогих кортика. Расследование продолжается.

СК РФ

Ранее 5-tv.ru сообщал о майоре полиции, который пытался сбежать во время задержания при получении взятки в Москве.

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