Экстремистские плакаты развесили в вагоне электрички в Ленобласти

Плакаты экстремистской направленности были обнаружены в электричке на станции «Северская» в Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, на окнах были развешаны плакаты с лозунгами, в которых упоминались события в Беслане, а также была поднята тема воссоединения России с Крымом.

На фото видно, что баннеры изготовлены типографским способом и стилизованы под фирменную продукцию РЖД.

Кто развесил их, пока неизвестно. Полиция проводит проверку по этому факту.

Кроме этого правоохранители занимаются поиском типографии, которая напечатала запрещенные растяжки.

В РЖД прокомментировали этот инцидент:

«Вечером 29 ноября в одном из вагонов пригородного электропоезда курсирующего на Витебском направлении были обнаружены информационные стенды содержащие информацию, не относящеюся к сфере деятельности компании перевозчика. Данные стенды, несмотря на наличие элементов фирменного стиля, не были произведены подразделениями железнодорожного транспорта или по их заказу», — сообщили там.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ задержала россиянку за шпионаж в пользу Украины.