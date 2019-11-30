Экстремистские плакаты развесили в вагоне электрички в Ленобласти

Плакаты экстремистской направленности были обнаружены в электричке на станции «Северская» в Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, на окнах были развешаны плакаты с лозунгами, в которых упоминались события в Беслане, а также была поднята тема воссоединения России с Крымом.
На фото видно, что баннеры изготовлены типографским способом и стилизованы под фирменную продукцию РЖД.
Кто развесил их, пока неизвестно. Полиция проводит проверку по этому факту.
Кроме этого правоохранители занимаются поиском типографии, которая напечатала запрещенные растяжки.
В РЖД прокомментировали этот инцидент:
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ задержала россиянку за шпионаж в пользу Украины.