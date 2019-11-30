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Экстремистские плакаты развесили в вагоне электрички в Ленобласти

, 15:07 | Нюра Незванова 255

Плакаты обнаружили на станции «Северская».

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Фото, видео: 5-tv.ru

Плакаты экстремистской направленности были обнаружены в электричке на станции «Северская» в Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, на окнах были развешаны плакаты с лозунгами, в которых упоминались события в Беслане, а также была поднята тема воссоединения России с Крымом.

На фото видно, что баннеры изготовлены типографским способом и стилизованы под фирменную продукцию РЖД.

Кто развесил их, пока неизвестно. Полиция проводит проверку по этому факту.

Кроме этого правоохранители занимаются поиском типографии, которая напечатала запрещенные растяжки.

В РЖД прокомментировали этот инцидент:

«Вечером 29 ноября в одном из вагонов пригородного электропоезда курсирующего на Витебском направлении были обнаружены информационные стенды содержащие информацию, не относящеюся к сфере деятельности компании перевозчика. Данные стенды, несмотря на наличие элементов фирменного стиля, не были произведены подразделениями железнодорожного транспорта или по их заказу», — сообщили там.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ задержала россиянку за шпионаж в пользу Украины.

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