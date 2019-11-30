Хоккеист Щербак потерял контракт с «Авангардом» из-за жены-модели

Хоккеист Никита Щербак перешел в омский «Авангард» летом, но уже в октябре клуб расторг с ним контракт. Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о том, почему было принято такое решение.

Как объяснил мужчина в эфире региональной сибирской радиостанции, все дело в молодой супруге Щербака — канадской модели Лорен. Пара поженилась летом этого года, супруги жили в Москве. Однако эффектная супруга хоккеиста требовала для себя не менее эффектной жизни.

«Была такая проблема. Его жена очень интересная и эффектная женщина. Жизнь в Москве очень тяжелая, много соблазнов, много ресторанов и баров, которые можно посетить, плюс есть на что сходить », — рассказал глава «Авангарда».

Сушинский отметил — контракт с Щербаком был расторгнут по обоюдному согласию. В «Авангарде» не против возвращения игрока в команду — но только при условии, что спортсмен исправится и скорректирует свое поведение.

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