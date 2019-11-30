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  4. Напавшего на медика режиссера Хейфеца госпитализировали в тяжелом состоянии

Напавшего на медика режиссера Хейфеца госпитализировали в тяжелом состоянии

, 20:38 | Анастасия Игонина 54

Режиссера срочно перевели из психиатрической клиники в другое лечебное учреждение.

Фото: www.globallookpress.com /Anatoly Lomokhov

Режиссера Леонида Хейфеца, напавшего с ножом на медика, экстренно перевели в другую больницу. У мужчины подозревают легочное кровотечение.

Известно, что для транспортировки Хейфеца из психиатрической клиники потребовалась специальная реанимационная бригада. Сейчас врачи оценивают состояние режиссера как тяжелое.

Леонид Хейфец оказался в спецклинике после того, как бросился с ножом на фельдшера скорой помощи. Как писал ранее 5-tv.ru, у мужчины за несколько дней до этого началось обострение хронического заболевания. Режиссер был чрезмерно возбужден и несколько раз пытался сбежать из собственного дома.

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