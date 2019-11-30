Напавшего на медика режиссера Хейфеца госпитализировали в тяжелом состоянии

Режиссера Леонида Хейфеца, напавшего с ножом на медика, экстренно перевели в другую больницу. У мужчины подозревают легочное кровотечение.

Известно, что для транспортировки Хейфеца из психиатрической клиники потребовалась специальная реанимационная бригада. Сейчас врачи оценивают состояние режиссера как тяжелое.

Леонид Хейфец оказался в спецклинике после того, как бросился с ножом на фельдшера скорой помощи. Как писал ранее 5-tv.ru, у мужчины за несколько дней до этого началось обострение хронического заболевания. Режиссер был чрезмерно возбужден и несколько раз пытался сбежать из собственного дома.