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  4. Стали известны детали нападения режиссера Хейфеца на врача скорой

Стали известны детали нападения режиссера Хейфеца на врача скорой

, 19:11 22

В течение нескольких дней до происшествия 86-летний народный артист РФ был возбужден и пытался сбежать из дома.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев, 5-tv.ru

Стали известны подробности происшествия с театральным режиссером Леонидом Хейфецом. В субботу, 28 сентября, в Москве 86-летний народный артист РФ ранил ножом приехавшего к нему по вызову фельдшера скорой помощи.

Хронологию событий установил «МК». Оказалось, у Хейфеца несколько дней назад обострилось серьезное заболевание, но прописанные ранее психиатром успокоительные и антидепрессанты по какой-то причине не помогали. Пожилой человек находился в возбужденном состоянии и неоднократно порывался уйти из дома. Накануне ночью его вернули в домой соседи. А в субботу утром ему снова удалось сбежать. При этом мужчина прихватил собой нож с зазубринами для резки фруктов.

Родственникам удалось догнать Леонида Ефимовича, но возвращаться в квартиру он отказался и устроился на полу в подъезде. Дочь режиссера вызвала скорую. Когда врачи приехали, пациент дремал, но проснувшись начал кричать и ругаться. А когда фельдшер попыталась измерить ему уровень сахара в крови, чтобы определиться с диагнозом, мужчина выхватил нож и вонзил женщине в ногу. Медику удалось выскочить на улицу и вызвать полицию.

В итоге, как ранее сообщал 5-tv.ru, пострадавшая была госпитализирована в НИИ Склифосовского, а режиссер Хейфец — в психиатрическую клинику. Фельдшеру зашили довольно глубокую рану и отпустили домой.

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