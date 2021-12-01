День Платона и Романа Зимоуказателей: Что категорически нельзя делать 1 декабря

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Игорь Рязов
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На Руси в первый день зимы особое внимание уделяли приметам: каждый пытался определить, будет зима теплой или суровой.

День Платона и Романа Зимоуказателей: Что категорически нельзя делать 1 декабря

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев; www.globallookpress.com / imagebroker/Siegfried Kramer, David Crane, imagebroker/Christian Heinrich

Православные верующие почитают 1 декабря память святых мучеников Платона и Романа. На Руси первый день зимы связан со множеством примет, а также рядом обычаев.

История праздника

Платон был родным братом мученика Антиоха. Мальчики родились в христианской семье, и еще в юности начали проповедовать слово Божье. Роман же известен тем, что однажды встретил в Кесарии епарха, шедшего на языческий праздник. Тогда он попытался убедить его отречься от веры.

В итоге Платон и Роман были жестоко казнены за христианские проповеди. В годы их жизни в IV веке у власти находился император Агриппин, который занимался преследованием последователей Христа. Позже святых признали мучениками.

На Руси Платона и Романа прозвали «Зимоуказателями». Наши предки считали: какая погода установилась 1 декабря, такой будет и вся зима.

Что можно делать 1 декабря

В первый день декабря крестьяне занимались разными промыслами, приносящими доход. Например, делали игрушки из обожженной глины или деревянную посуду.

Также на Руси в этот день было принято молиться Роману и Платону об улучшении благосостояния. Кроме того, святых просили помочь пережить зиму и послать хороший урожай следующей осенью, пишет ytro.news.

Что нельзя делать 1 декабря

Считается, что в этот день ни в коем случае нельзя пропускать церковную службу. Если не сходить в храм, то можно остаться без средств к существованию.

Кроме того, 1 декабря нежелательно искать единомышленников. В этот день вряд ли удастся добиться успеха в совместных проектах.

Крестьяне верили, что в день Платона и Романа нельзя позволять гостям мыть посуду в вашем доме. Если за эту работу возьмется кто-то, кроме хозяина или хозяйки, то он может «смыть» гармонию в семье.

Приметы 1 декабря

  • На Руси считали, что если погда 1 декабря выдалась суровой, то и вся зима будет холодной;
  • Комар или муха, появившиеся в доме, — к оттепели;
  • Потепления ждали и в том случае, если за окном можно было увидеть разгуливающую по двору ворону;
  • Если луна была полной, то ждали снегопад. Если вокруг месяца круги — скоро будет мороз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему 30 ноября, в день Григория Чудотворца, не следует отправляться в дальний путь.

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