Пропавшего месяц назад московского школьника нашли живым

Правоохранители отыскали 15-летнего подростка пропавшего в Москве больше месяца назад. Об этом сообщает Telegram-канал агентства «Москва».

По информации издания, Артемий Кремлянский, об исчезновении которого родственники заявили 28 октября, был обнаружен в Калуге. Сначала юноша будет доставлен в следственный отдел, далее его передадут родителям.

Мальчика уже считали погибшим, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Артемий Кремлянский 28 октября ушел из дома и перестал отвечать на звонки родственников. У подростка были довольно напряженные отношения с родителями, особенно с отцом. Известно, что тинейджер заранее подготовился к побегу, он захватил с собой паспорт деньги и учебник по математике, которую очень любит.

Ранее 5-tv.ru сообщал об исчезновении актрисы Марии Стерниковой. 75-летняя женщина пропала во время прогулки.