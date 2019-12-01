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  4. Пропавшего месяц назад московского школьника нашли живым

Пропавшего месяц назад московского школьника нашли живым

, 0:00 | Марина Неруцких 18

Подростка обнаружили в Калуге.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Правоохранители отыскали 15-летнего подростка пропавшего в Москве больше месяца назад. Об этом сообщает Telegram-канал агентства «Москва».

По информации издания, Артемий Кремлянский, об исчезновении которого родственники заявили 28 октября, был обнаружен в Калуге. Сначала юноша будет доставлен в следственный отдел, далее его передадут родителям.

Мальчика уже считали погибшим, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Артемий Кремлянский 28 октября ушел из дома и перестал отвечать на звонки родственников. У подростка были довольно напряженные отношения с родителями, особенно с отцом. Известно, что тинейджер заранее подготовился к побегу, он захватил с собой паспорт деньги и учебник по математике, которую очень любит.

Ранее 5-tv.ru сообщал об исчезновении актрисы Марии Стерниковой. 75-летняя женщина пропала во время прогулки.

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