Дорога в будущее: В России полностью открыта трасса М-11, связавшая Петербург и Москву

Мало того, что развалили, распродали все советское промышленное наследие. В ставших европейскими республиках ничего нового, сопоставимого по масштабам, не построили. Хотя…

В Эстонии в четверг заложили камень в проект «Rail Baltic» — это железная дорога из Берлина в Хельсинки. Проходит через Каунас, Ригу и Таллин. Есть даже подводный тоннель в Финском заливе. Стоимость почти шесть миллиардов евро. Срок реализации — 25-й год. Только есть одно «но». Проекту уже не один год, и пока кроме мечтаний ничего нет. Потому что Евросоюз идею поддерживает, но платить за новые дороги Прибалтики он не хочет. А своих денег у наших соседей хватает только на закладные камни.

В России же в эту среду была полностью открыта долгожданная трасса М-11, которая связала Петербург и Москву. Россияне назвали ее «Нева». Как говорят теперь водители — от КАДа до МКАДа меньше шести часов. Это поистине грандиозная стройка. За семь лет здесь каждый день, в мороз и жару трудились десятки тысяч человек. С лучшими из них встретился президент страны.

Новая дорога — дублер федеральной трассы М-10 под названием «Россия», у которой практически исчерпана пропускная способность, но она останется. «Нева» построена на принципах государственно-частного партнерства. Вся трасса, а это почти 700 километров, обошлась в полтриллиона рублей, но почти четверть — это деньги частных инвестиций. Поездка на легковом автомобиле в среднем обойдется в районе двух тысяч рублей, с транспондером значительно дешевле.

Еще до полного запуска в эксплуатацию М-11 стала самой безопасной в России. Магистраль не только позволит увеличить скорость перемещения пассажиров и грузов между двумя столицами. Это мощнейший импульс для всей экономики страны. Не забывайте, М-11 — это часть большого, единого транспортного коридора Европа — Западный Китай. А это восемь с половиной тысяч километров. Из них четверть пути пройдет по территории России. Дорога свяжет Китай — главную производственную площадку планеты — с Европой — одним из крупнейших рынков сбыта. Время движения сократится до десяти дней. Для сравнения, путь по морю составляет два месяца.

Эксплуатация российского участка принесет в казну десятки миллиардов рублей ежегодно. Сейчас в стране протяженность автомобильных дорог общего федерального значения — это 54 тысячи километров. И первое, на что мы обращаем внимание — их качество. Доля трасс, которые соответствуют всем нормативам, составляет 83%. Не хочется сглазить, но, кажется, одной извечной проблемой в России становится меньше.

А что касается М-11, сейчас необходимо сделать так, чтобы вся инфраструктура на ней соответствовала самой дороге. Все должно быть по высшему разряду. С этой просьбой президент на совещании обратился к губернаторам регионов, через которые пролегает магистраль.

«Дорожники свое дело сделали, трасса построена. А обустройство трассы как раз должно быть реализовано при вашем прямом участии. Это и пункты отдыха, заправки, питание, связь, интернет и так далее. Все должно работать по-современному, так, как выглядит сама трасса», — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что завершено строительство моста между Россией и Китаем.