Голосование с ветерком: «Победы» вышли на маршрут

Владельцы ретроавтомобилей организовали поездки пожилых избирателей на участки.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Ретроавтомобили помогают пожилым избирателям добраться до участков
Владельцы восстановленных советских автомобилей организовали поездки для пожилых жителей, которым сложно самостоятельно добраться до избирательных участков.
Для перевозки участников голосования использовали легендарные отечественные машины — «Победы», «Волги» и «Чайки». Владельцы ретроавтомобилей лично доставляли пассажиров к местам голосования и затем помогали им добраться обратно.
Такая поездка стала для пожилых людей не только возможностью приехать на участок, но и своеобразным путешествием в прошлое. Знакомые с молодости автомобили напомнили пассажирам о времени, когда эти машины были частью повседневной жизни.
Владельцы ретроавтомобилей отмечают, что решили помочь тем, кому из-за возраста или проблем с передвижением трудно самостоятельно отправиться на голосование. Благодаря этому пожилые избиратели смогли без лишних сложностей добраться до участков.
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