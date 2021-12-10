Почему красная икра не всем одинаково полезна? — отвечает диетолог

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Светлана Александрова
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Елена Соломатина предупредила, что деликатес, содержит много соли и холестерина.

Почему красная икра не всем одинаково полезна? — отвечает диетолог

Фото: ТАСС / Смитюк Юрий; 5-tv.ru

В последние годы во многих российских семьях новогоднее застолье не обходится без красной икры. Помимо изысканного вкуса, она насыщена полезными элементами и витаминами, полиненасыщенными жирными кислотами, повышающими иммунитет, в том числе омега-3. Однако не всем этот деликатес одинаково полезен.

Как рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог Елена Соломатина, в икре лососевых много соли и холестерина, что особенно вредно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с повышенным давлением.

Кроме того, для увеличения срока хранения раньше в икру добавляли уротропин. Сейчас этот препарат запрещен, однако недобросовестные производители иногда добавляют его в консервы. Поэтому покупать продукцию известных производителей небезопасно. В качестве консерванта сегодня используют бензоат натрия Е211, но и по поводу этой добавки нет однозначного мнения. Многие считают, что она может вызвать аллергию и вредна людям, страдающим астмой и дерматитом.

И, конечно, даже если нет никаких противопоказаний, во всем следует соблюдать меру, поскольку избыток витаминов так же опасен, как и недостаток.

«Даже если финансы позволяют вам покупать красную икру ежедневно, есть каждый день ее не рекомендуется. Передозировка витаминами — вполне реальна. Не надо есть ее ложками. Намажьте на кусочек зернового хлеба чайную ложку икры и съешьте, этого достаточно! В новогоднюю ночь в виде исключения можно позволить себе до трех чайных ложек, больше потреблять не стоит», — рекомендует эксперт.

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