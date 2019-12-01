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«Привык, что рядом королева»: Стриженова в короне вышла в свет вместе с мужем

, 8:20 | Ниса Мурзанаева Видео 841

51-летняя телеведущая произвела настоящий фурор на международной премии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @strizhenovae

Екатерина Стриженова вместе с супругом Александром вышли в свет, где произвели настоящий фурор. Звездная чета побывала на международной премии, отмечающей заслуги лучших мамочек, успевающих воспитывать детей и заниматься карьерой. Телеведущая пришла на церемонию награждения в белом длинном платье и восхитительной короне.

Звезда опубликовала снимки со светского мероприятия в свой Instagram. В подписи к публикации Екатерина Стриженова рассказала, что вручила награду одной из прекрасных мам.

«IV-я Международная Премия Supermama International! Награждали мам, которые успевают все и на работе, и дома! Я вручила корону Татьяне — мать троих детей получила два высших образования!» — поделилась знаменитость.

Instagram @strizhenovae

Поклонники 51-летней Екатерины Стриженовой пришли в восторг от ее царственного образа. Великолепная корона на голове телеведущей очень понравилась подписчикам. Пользователи оставили множество восхищенных комментариев под постом. Многие фанаты отметили — звездная пара идеально подходит друг другу.

«Как же вам идет корона и этот наряд. Пара вы отличная и гармоничная!»

«А муж привык, что с ним всегда рядом уже есть королева»;

«Шикарны! Царица!»

«Какая царственная осанка! Корона очень к лицу!» — написали фолловеры.

Екатерина и Александр Стриженовы живут в счастливом браке уже 32 года. У пары двое детей: 31-летняя Анастасия и 19-летняя Александра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Стриженова выложила в сеть смешное видео с внуком.

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