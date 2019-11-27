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  4. «Мужчина встал, но не проснулся» Стриженова выложила в сеть смешное видео с внуком

«Мужчина встал, но не проснулся» Стриженова выложила в сеть смешное видео с внуком

, 9:00 | Светлана Александрова Видео 4 182

В ролике сонный малыш с закрытыми глазами едва стоит на ногах, но старательно пытается причесать свои кудри щеткой.

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Фото, видео: Instagram @strizhenovae

Екатерина Стриженова опубликовала в Instagram очередное умилительное видео со своим полуторагодовалым внуком Петей в главной роли. На кадрах совсем сонный малыш с закрытыми глазами едва стоит на ногах в кроватке, но старательно пытается расчесать свои кудри большой щеткой.

«Доброе утро от Пети Петровича! Мужчина встал, но не проснулся… включается автопилот!» — подписала видео телеведущая.

Одной из первых отреагировала на ролик коллега Стриженовой Елена Малышева.

«Какой славный! Кажется, что сейчас будет прямая склейка и появится взрослый Саша Стриженов. Петя Петрович правда похож на Сашу. Я думаю все потому, что Настенька тоже похожа на папу. В общем спасибо, Катюш, за утро с нежностью и улыбкой», — написала она.

Instagram @strizhenovae

Остальные пользователи тоже не перестают удивляться сходству маленького Пети с актером Александром Стриженовым.

«Копия дедушки!»

«Так похожи внук с дедушкой!!! Просто клон какой-то!!!»

«Сладкий малыш! Как получаются детки ксерокопией дедушки?»

«Посмотрите, это чудо похож на маленького домовенка Кузю! Прелесть сказочная!

«Бозетымой, какая прелесть! А пижама — это вообще отпад!» — умиляются подписчики.

«Многие взрослые так же с утра на работу собираются», — подметил кто-то.

Ранее 5-tv.ru писал, что ролик с маленьким внуком Екатерины и Александра Стриженовых в костюме авокадо буквально взорвал сеть.

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