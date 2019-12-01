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Пять человек умерли, предположительно, после распития незамерзайки под Ярославлем

, 15:04 | Ниса Мурзанаева Видео 64

Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело.

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Фото, видео: ТАСС/Артем Геодакян, РИА Новости /Рамиль Ситдиков, ИЗВЕСТИЯ /Константин Кокошкин, /Алексей Майшев

Пять человек скончались в результате отравления неустановленным веществом под Ярославлем. Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело.

В одном из домов в поселке Дубки Ярославского района были найдены тела троих мужчин в возрасте от 31 до 38 лет. Также по данному адресу находились 42-летняя и 24-летняя женщины, которых в срочном порядке госпитализировали. Пострадавшие скончались в медучреждении. Причиной смерти названо отравление неустановленным веществом.

«В качестве одной из версий произошедшего рассматривается употребление потерпевшими в качестве спиртного напитка жидкости, предназначенной для удаления грязи со стекол автомобиля», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ярославской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в России с давних пор люди пьют одеколон и незамерзайку.

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