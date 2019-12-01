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«Это же не про меня?»: Собчак объяснила, почему ее не задевают шутки Satyr

, 16:19 | Карина Бернтгольц Фото 1 417

Российская телеведущая прокомментировала пародию популярного YouTube-блогера, в которой он изобразил манеру звезды вести свое шоу.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала пародию Ильи Шабельникова, известного на YouTube как блогер Satyr. Накануне звезда социальных сетей впервые изобразил в своем видео женщину — героиней его нового ролика стала супруга Константина Богомолова и ее шоу «Осторожно, Собчак!».

В своей новой пародии Шабельников постарался изобразить манеру ведущей вести программу и брать интервью. Не обошлось и без шуток, касаемых новоиспеченного супруга знаменитости — Константина Богомоллва — и его театральной жизни.

Делясь впечатлениями от ролика Satyr, Собчак отметила, что работа получилась очень достойной.

«Какой все-таки талантливый человек-пародист Илья Сатир. Гениально сделанная и очень точная пародия в трендах Youtube!» — подчеркнула светская львица.

Instagram @xenia_sobchak

Она призналась, что ее нисколько не задевают шутки комика. Теледива уверена, что каждый должен уметь посмотреть на себя с юмором, а не обижаться, услышав ироничные комментарии в свой адрес. По мнению Собчак, человек с достаточно высокой самооценкой не будет всерьез воспринимать сказанные колкости, а только посмеется в ответ.

«Всегда повторяю свое любимое: „Человека нельзя обидеть, человек может только обидеться“. И по-настоящему ранит только то, что реально ты принимаешь на свой счет. Приведу пример. Должна ли я обидеться, если кто-то скажет про меня: „Глупая нахрапистая бабища с 4 классами образования, родившая от олигарха и этим заработавшая себе на жизнь“? Это же не про меня, верно?», — поделилась размышлениями телеведущая.

В завершение своего поста она подчеркнула, что самыми ранимыми людьми являются те, кто любит злословить за спиной. Сама же звезда не привыкла обсуждать кого-либо, поэтому приветствует прямые шутки и реагирует на них с иронией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Satyr изобразил в пародии на Собчак.

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