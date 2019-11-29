  1. Пятый канал
  4. Собчак понравилась пародия на ее YоuТubе-шоу от блогера Satyr

Собчак понравилась пародия на ее YоuТubе-шоу от блогера Satyr

, 15:53 | Мия Субботина Фото 2 365

Ролик набрал более полумиллиона просмотров менее чем за сутки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / АГН Москва; Instagram @shabelnikov_ilya

Автор YouTube-канала Satyr Илья Шабельников впервые снял пародию на женщину. Героиней нового ролика стала телеведущая Ксения Собчак и ее шоу «Осторожно, Собчак!».

«Первая полноценная женская пародия на нашем канале. Кто захейтит, а кто даст нам свой респект?» — написал Илья на своей странице в Instagram.

Instagram @shabelnikov_ilya

В видео блогер в образе Собчак приходит домой к обычному школьнику, чтобы узнать, какую музыку предпочитает слушать молодежь и какими интересуется мемами. При этом в квартиру она заходит в молодежной панамке с магнитофоном в руке и читает рэп.

В ходе беседы телеведущая интересуется, чье шоу школьнику нравится больше — ее или Юрия Дудя. А также спрашивает, кого бы он выбрал из рэперов — Oxxxymiron или Славу КПСС.

Ксения Собчак уже успела посмотреть пародию на себя и заявила в Telegram, что ролик получился очень талантливый. Также телеведущая призвала выводить ее в топ на YouTube.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксении Собчак пришлось оправдываться перед героями своего шоу.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей

Последние новости

17:18
Дочка Седоковой навела маме боевой макияж
17:09
Путин объявил 2022-й Годом народного искусства и культурного наследия
17:01
Кража века в Дрездене: обещана награда €500 за информацию о сокровищах
16:53
«Всему свое время»: Валерия рассказала, почему не хочет родить Пригожину ребенка
16:42
Экс-мэра Кирова задержали по подозрению в получении крупной взятки
16:37
Парламент ДНР принял закон о государственной границе

Сейчас читают

Гороскоп на 29 ноября: Луна в знаке Козерога расширяет границы ваших возможностей
Димаш Кудайберген о том, почему носит маску, Игоре Крутом и планах в Южной Корее
«Женщина года»: Жена Реввы в роскошном платье взбудоражила юзеров

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]