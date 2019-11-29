Собчак понравилась пародия на ее YоuТubе-шоу от блогера Satyr

Автор YouTube-канала Satyr Илья Шабельников впервые снял пародию на женщину. Героиней нового ролика стала телеведущая Ксения Собчак и ее шоу «Осторожно, Собчак!».

«Первая полноценная женская пародия на нашем канале. Кто захейтит, а кто даст нам свой респект?» — написал Илья на своей странице в Instagram.

Instagram @shabelnikov_ilya

В видео блогер в образе Собчак приходит домой к обычному школьнику, чтобы узнать, какую музыку предпочитает слушать молодежь и какими интересуется мемами. При этом в квартиру она заходит в молодежной панамке с магнитофоном в руке и читает рэп.

В ходе беседы телеведущая интересуется, чье шоу школьнику нравится больше — ее или Юрия Дудя. А также спрашивает, кого бы он выбрал из рэперов — Oxxxymiron или Славу КПСС.

Ксения Собчак уже успела посмотреть пародию на себя и заявила в Telegram, что ролик получился очень талантливый. Также телеведущая призвала выводить ее в топ на YouTube.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксении Собчак пришлось оправдываться перед героями своего шоу.