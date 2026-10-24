Олимпийский чемпион предупредил Плющенко о последствиях перепалки с депутатами

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 60 0

Резкие слова могут обернуться для фигуриста неприятными последствиями.

Васильев предупредил Плющенко о последствиях конфликта с деп

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Евгений Плющенко резко отозвался о словах депутатов на его заявку на грант

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил реакцию Евгения Плющенко на критику со стороны депутатов и предупредил фигуриста о возможных последствиях. Слова спортсмена приводит РИА Новости.

«Евгений Плющенко может оказаться в сложной ситуации — примерно в такой, в какой сейчас находится Елена Исинбаева. Хотя у нее были, на мой взгляд, менее безобидные высказывания. Тем не менее на ней это очень сильно отразилось. Может быть, Евгений Плющенко такой смелый человек, но мне кажется, что это была его ошибка», — прокомментировал Васильев.

Поводом для обсуждения стала заявка академии «Ангелы Плющенко» на грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 24,1 миллиона рублей. Эти средства планируется направить на постановку ледового шоу. Заявка вызвала вопросы на фоне перехода сына Плющенко к выступлениям за Азербайджан. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев раскритиковал ситуацию и поставил под сомнение целесообразность государственной поддержки проекта. В ответ Плющенко заявил, что старается не обращать внимания на депутатов, которые говорят «ерунду», и обвинил их в желании привлечь к себе внимание за счет его имени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион Плющенко стали владельцами роскошной виллы с бассейном в Баку, Азербайджан. Их новая недвижимость расположена в престижном комплексе Sea Breeze, который принадлежит предпринимателю Агаларову. Комплекс находится на побережье Каспийского моря.

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