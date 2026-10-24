Туристы сорвались с высоты 80 метров у Сахарийских водопадов

Двое туристов сорвались с высоты 80 метров у Сахарийских водопадов в Адыгеи

Два туриста сорвались с высоты около 80 метров в районе Сахрайских водопадов в Республике Адыгея. Один из них погиб. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Происшествие случилось в Майкопском районе. После получения сообщения о падении туристов к месту направили сотрудников Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России имени А. М. Носкова.

В настоящее время, как утверждают в ведомстве, спасатели с помощью троса поднимают второго туриста из каньона реки. Информация о его состоянии пока не сообщается.

Как сообщил источник 5-tv.ru, оба туриста приехали из Ростова и сорвались со скалы во время экскурсии на джипах: их оставили у края скалы, где они могли поскользнуться и упасть. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская туристка пострадала при падении с высоты около шести метров в турецкой провинции Анталья. Происшествие случилось в уезде Аксу. В районе водопада Куршунлу 58-летняя Ольга Л. вместе с близкими прогуливалась по каменистой тропе. Примерно в 13:30 на дорожке в Ботаническом саду, которая является частью природного объекта, женщина поскользнулась и упала с высоты около шести метров на скалистый участок. Родственники и очевидцы вызвали экстренные службы.

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