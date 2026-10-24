Туристы сорвались с высоты 80 метров у Сахарийских водопадов

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 53 0

Отряд МЧС проводит спасательные мероприятия.

Два туриста сорвались около водопадов в Адыгеи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Двое туристов сорвались с высоты 80 метров у Сахарийских водопадов в Адыгеи

Два туриста сорвались с высоты около 80 метров в районе Сахрайских водопадов в Республике Адыгея. Один из них погиб. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Происшествие случилось в Майкопском районе. После получения сообщения о падении туристов к месту направили сотрудников Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России имени А. М. Носкова.

В настоящее время, как утверждают в ведомстве, спасатели с помощью троса поднимают второго туриста из каньона реки. Информация о его состоянии пока не сообщается.

Как сообщил источник 5-tv.ru, оба туриста приехали из Ростова и сорвались со скалы во время экскурсии на джипах: их оставили у края скалы, где они могли поскользнуться и упасть. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская туристка пострадала при падении с высоты около шести метров в турецкой провинции Анталья. Происшествие случилось в уезде Аксу. В районе водопада Куршунлу 58-летняя Ольга Л. вместе с близкими прогуливалась по каменистой тропе. Примерно в 13:30 на дорожке в Ботаническом саду, которая является частью природного объекта, женщина поскользнулась и упала с высоты около шести метров на скалистый участок. Родственники и очевидцы вызвали экстренные службы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.54
-0.59 90.24
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:43
Это просто чудо: пятилетняя девочка выпала из окна восьмого этажа и выжила
22:30
Отдых обернулся трагедией: россиянка утонула в море в Анталье
22:24
«Это факт»: Маск назвал условие, при котором линия фронта на Украине рухнет немедленно
22:10
Младенца бросили у дома в Зеленограде — родителей разыскивают
21:55
Забыл украинский за секунду: Зеленский внезапно заговорил по-русски на интервью
21:43
Спалил «чайный домик» Гитлера: подозреваемого признали психически нездоровым

Сейчас читают

Следи за языком: выходки Галкина* в Турции не оценили и отменили концерты
«Нас объединяет гнев»: во Франции растет недовольство властями
«Тебе хотят подарить телефон»: помощница Волочковой втянула Шаляпина в историю с мошенниками
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео