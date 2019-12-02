  1. Пятый канал
  4. Двухлетняя дочь экс-игрока английского «Арсенала» умерла от инфекции

Двухлетняя дочь экс-игрока английского «Арсенала» умерла от инфекции

, 4:57 | Валентин Черников 17

Коллеги поддержали убитого горем футболиста.

Фото: EMPICS Sport / Dave Thompson

Двухлетняя дочь бывшего игрока «Арсенала» Беника Афобе умерла от тяжелой инфекции. Об этом сообщает The Mirror. Футболист объявил, что Амору доставили в больницу после внезапно развившейся болезни. Врачи сделали все, что могли, но девочка скончалась от осложнений вечером 29 ноября.

Как уточняет британское издание, семья 26-летнего спортсмена убита горем. Коллеги поддерживают Афобе и просят его не падать духом. Игроки его нынешней команды «Бристоль Сити» посвятили Бенику и его супруге победу в последнем туре английского чемпионата. Игрок «Вулверхэмптона» Мэтт Доэрти приложил черную повязку к губам и поднес к небу после забитого гола.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа возможная причина отравления, в результате которого в Крыму умерли дети.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.08
-0.02 70.55
-0.02
Гороскоп на 2 декабря: Растущая Луна в Водолее придаст уверенности

Последние новости

4:57
Двухлетняя дочь экс-игрока английского «Арсенала» умерла от инфекции
4:26
В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись
3:57
Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» раскрыла новое место работы
3:28
В Сретенском районе Забайкалья объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом
3:05
Гороскоп на 2 декабря: Растущая Луна в Водолее придаст уверенности
2:31
Видео: Настя Каменских вышла в свет без белья

Сейчас читают

Гороскоп на 2 декабря: Растущая Луна в Водолее придаст уверенности
Жители Забайкалья на своих машинах вывозили людей с места ДТП
Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]