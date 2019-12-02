Двухлетняя дочь экс-игрока английского «Арсенала» умерла от инфекции

Двухлетняя дочь бывшего игрока «Арсенала» Беника Афобе умерла от тяжелой инфекции. Об этом сообщает The Mirror. Футболист объявил, что Амору доставили в больницу после внезапно развившейся болезни. Врачи сделали все, что могли, но девочка скончалась от осложнений вечером 29 ноября.

Как уточняет британское издание, семья 26-летнего спортсмена убита горем. Коллеги поддерживают Афобе и просят его не падать духом. Игроки его нынешней команды «Бристоль Сити» посвятили Бенику и его супруге победу в последнем туре английского чемпионата. Игрок «Вулверхэмптона» Мэтт Доэрти приложил черную повязку к губам и поднес к небу после забитого гола.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа возможная причина отравления, в результате которого в Крыму умерли дети.