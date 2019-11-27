Названа возможная причина отравления, в результате которого в Крыму умерли дети

Названа предположительная причина отравления членов семьи, проживающих в Железнодорожном районе Симферополя. Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Крыму, всего отравились четыре человека: мать и трое детей, двое из которых — 10-месячный мальчик и восьмилетняя девочка — умерли.

Правоохранительные органы рассматривают все возможные версии произошедшей трагедии. Согласно наиболее приоритетной из них, пострадавшие могли отравиться ядохимикатами. Как стало известно 5-tv.ru, в магазине, расположенном на первом этаже дома, где проживала семья, накануне травили тараканов. После этого еще несколько жильцов жаловались на тошноту и головокружение.

Ранее в качестве одной из предполагаемых причин смерти детей рассматривали утечку газа, однако она не подтвердилась. Специалисты Роспотребнадзора проверили квартиру, где проживали умершие, однако ничего представляющего опасность не нашли. Вероятность перорального отравления также почти полностью исключена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в настоящий момент жительница Симферополя с оставшимся в живых мальчиком находятся в реанимации. СК РФ возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).