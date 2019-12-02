«Прилететь в рай»: Собчак показала, как отдыхает с Богомоловым и сыном Платоном

Ксения Собчак вместе сыном Платоном и супругом Константином Богомоловым сбежали из холодной Москвы. Счастливая телеведущая у себя в блоге выложила фотографии, как проводит семейный отпуск на Мальдивских островах, пишет Spletnik.ru.
Звездная мама поделилась снимком, где она нежится под солнечными лучами и радостно купается вместе с сыном.
«Идеальное первое воскресенье зимы? Прилететь в рай», — написала довольная Собчак.
Но подписчики заподозрили светскую львицу в обмане. На прошлых выходных ведущую видели на благотворительном вечере в Москве. Ксения объяснила, что не выкладывает снимки во время отдыха в целях безопасности.
«Я же не дура так палиться. Не безопасно и лишние риски!» — написала Собак у себя в телеграм-канале.
Засомневались фолловеры в крепких отношениях Собачк с нынешним мужем — театральным режиссером Константином Богомоловым. Семейная пара не поделилась ни одним совместным фото за все путешествие. Некоторые инсайдеры и вовсе утверждали, что Константин приехал расслабляться на мальдивские пляжи в одиночестве. Вопреки череде слухов, влюбленные все же выложили одинаковые фотографии островного пейзажа — Константин поделился красивым закатом в Instagram, Ксения показала, как ее на фоне вечернего неба запечатлел любимый муж.
Отдых прошел отлично. Довольна осталась не только Ксения Собчак, но и звездный наследник — трехлетний Платон.
Счастливый и радостный мальчик будто светился от счастья, находясь в компании любимой мамы.
«Такие классные! Ксения, сыночек у вас красавчик!»;
«Мамин сын»;
«Я думаю, ваш папа был бы очень счастлив такому чудесному внуку!» — написали подписчики Ксении в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак объяснила, почему ее не задевают шутки Satyr.