«Прилететь в рай»: Собчак показала, как отдыхает с Богомоловым и сыном Платоном

Ксения Собчак вместе сыном Платоном и супругом Константином Богомоловым сбежали из холодной Москвы. Счастливая телеведущая у себя в блоге выложила фотографии, как проводит семейный отпуск на Мальдивских островах, пишет Spletnik.ru.

Звездная мама поделилась снимком, где она нежится под солнечными лучами и радостно купается вместе с сыном.

Instagram @xenia_sobchak

«Идеальное первое воскресенье зимы? Прилететь в рай», — написала довольная Собчак.

Но подписчики заподозрили светскую львицу в обмане. На прошлых выходных ведущую видели на благотворительном вечере в Москве. Ксения объяснила, что не выкладывает снимки во время отдыха в целях безопасности.

«Я же не дура так палиться. Не безопасно и лишние риски!» — написала Собак у себя в телеграм-канале.

Засомневались фолловеры в крепких отношениях Собачк с нынешним мужем — театральным режиссером Константином Богомоловым. Семейная пара не поделилась ни одним совместным фото за все путешествие. Некоторые инсайдеры и вовсе утверждали, что Константин приехал расслабляться на мальдивские пляжи в одиночестве. Вопреки череде слухов, влюбленные все же выложили одинаковые фотографии островного пейзажа — Константин поделился красивым закатом в Instagram, Ксения показала, как ее на фоне вечернего неба запечатлел любимый муж.

Отдых прошел отлично. Довольна осталась не только Ксения Собчак, но и звездный наследник — трехлетний Платон.

Instagram @xenia_sobchak

Счастливый и радостный мальчик будто светился от счастья, находясь в компании любимой мамы.

«Такие классные! Ксения, сыночек у вас красавчик!»;

«Мамин сын»;

«Я думаю, ваш папа был бы очень счастлив такому чудесному внуку!» — написали подписчики Ксении в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак объяснила, почему ее не задевают шутки Satyr.