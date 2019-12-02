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  4. Путин рассказал о взаимодействии с Китаем на открытии газопровода «Сила Сибири»

Путин рассказал о взаимодействии с Китаем на открытии газопровода «Сила Сибири»

, 13:04 | Ниса Мурзанаева Видео 87

Владимир Путин и Си Цзиньпин в режиме телемоста запустили в эксплуатацию газопроводную магистраль.

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Фото, видео: РИА Новости / Сергей Мамонтов, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт началу поставок российского топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Лидер РФ заявил, что запуск магистрали выводит энергетическое взаимодействие РФ и КНР на новый уровень.

«Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень», — утвердает российский президент.

На торжественной церемонии запуска газопровода глава России рассказал, что в этом году отмечается 70-летие установления дипотношений между РФ и Китайской народной республикой. И в этом же году начались поставки российского топлива в Китай. Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют довести товарооборот между государствами в 2024 году до 200 миллиардов долларов.

«Заветную» кнопку, которая запустила в эксплуатацию газопровод, с разрешения Владимира Путина нажал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Длина газопровода «Сила Сибири» составляет почти три тысячи километров. Строительство трубы, пролегающей через территории Иркутской, Амурской областей и Якутии длилось более пяти лет. Ее стоимость оценивается в 1,1 триллион долларов. Соглашение между российским «Газпромом» и китайской компанией CNPC стоимостью около 400 миллиардов долларов заключено на 30 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин и Си Цзиньпин торжественно открыли газопровод «Сила Сибири».

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