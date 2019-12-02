Зеленский намерен обсудить транзит газа из РФ на саммите «нормандской четверки»

Владимир Зеленский намерен обсудить транзит российского газа через Украину. Глава Незалежной допускает, что этот вопрос будет поднят при следующей встрече «нормандской четверки».

О своих намерениях Зеленский заявил во время общения с несколькими зарубежными изданиями. По словам украинского лидера, его страна ежегодно получала до трех миллиардов долларов дохода благодаря транзиту голубого топлива.

«Северный поток — 2» глава Украины считает серьезной проблемой для Киева, сообщает «Экономика сегодня». Зеленский отметил, что признает газопровод экономическим проектом, если Россия и Украина договорятся о транзите газа на ближайшее десятилетие.

«Конечно, мы ведем трехсторонние переговоры: Украина, Россия, ЕС», — отметил политик.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, ближайшая встреча в формате «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже.