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Зеленский намерен обсудить транзит газа из РФ на саммите «нормандской четверки»

, 15:16 | Анастасия Игонина Видео 16

Президент Украины сообщил иностранной прессе, что планирует поднять вопрос транзита голубого топлива через страну на встрече в Париже.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zygimantas gedvila via www.imago?, Guo Chunju, Eibner-Pressefoto, FrantiÅ¡Ek IvÃ¡N

Владимир Зеленский намерен обсудить транзит российского газа через Украину. Глава Незалежной допускает, что этот вопрос будет поднят при следующей встрече «нормандской четверки».

О своих намерениях Зеленский заявил во время общения с несколькими зарубежными изданиями. По словам украинского лидера, его страна ежегодно получала до трех миллиардов долларов дохода благодаря транзиту голубого топлива.

«Северный поток — 2» глава Украины считает серьезной проблемой для Киева, сообщает «Экономика сегодня». Зеленский отметил, что признает газопровод экономическим проектом, если Россия и Украина договорятся о транзите газа на ближайшее десятилетие.

«Конечно, мы ведем трехсторонние переговоры: Украина, Россия, ЕС», — отметил политик.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, ближайшая встреча в формате «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже.

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