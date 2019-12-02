«Сын балаганная обезьянка»: Вадим Казаченко снова провоцирует бывшую жену

Ольга Казаченко признается — ее бывший супруг певец Вадим Казаченко снова обвиняет ее в пиаре, пишет Teleprogramma.pro.

Конфликт между Ольгой и Вадимом длится не первый год. Казаченко пережила тяжелое расставание и предательство — экс-супруг первый подал иск в суд о недействительности их брака и не стеснялся в выражениях, когда оскорблял Ольгу в интервью журналистам.

По словам женщины, певец вспомнил былые обиды перед выходом нового альбома. Исполнитель вновь обвиняет бывшую жену в клевете и пытается привлечь ее к ответственности, но суд по-прежнему на стороне Ольги.

«Я, наоборот, рада, что наша история стала публичной, иначе мне страшно представить, что было бы со мной. Я счастлива, что люди узнали правду и увидели, какую деятельность ты развел против меня в суде, в СМИ…» — пишет Казаченко.

Певца не останавливает то, что бывшая супруга воспитывает их общего ребенка. Сына Филиппа исполнитель до сих пор не признал наследником.

«Но то, что ты когда-нибудь своего сына, невинного ребенка, назовешь „балаганной обезьяной“, я даже подумать не могла. Вадим, желаю тебе прийти в себя! Мне очень жаль, что ты именно таким образом пытаешься пропиарить выход своего альбома», — возмущается Ольга.

Бывшая супруга артиста измучена не прекращаемыми судебными тяжбами — по ее словам, больше всего страдает ребенок. Ольга Казаченко просит скорее забыть былые обиды и дать начать ей новую жизнь. По слухам у женщины новые отношения с сыном Армена Джигарханяна.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Вадима Казаченко может лишиться фамилии певца.