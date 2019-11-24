Сын Вадима Казаченко может лишиться фамилии певца

Певец Вадим Казаченко требует, чтобы родной сын перестал носить его фамилию! Неужели артист даже после положительного результата ДНК-экспертизы не хочет признать своего ребенка? Почему Ольга Казаченко утверждает, что нынешняя супруга певца ей вредит? И что Ольгу Казаченко связывает с Джигарханяном? Подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Филиппу два с половиной года, и он еще ни разу не видел своего отца, известного певца Вадима Казаченко.

Певец ушел от Ольги, когда она была беременна. А после рождения сына заявил: готов воспитывать ребенка, если будет доказан факт его отцовства.

«Это суд назначал экспертизу. И поэтому глупо говорить, что ребенок не его. Он даже не приехал, чтобы я оформила пособие», — вспоминает Ольга Казаченко, бывшая жена Вадима Казаченко.

Через суд Ольге удалось добиться алиментов от Вадима. Заслуженный артист ежемесячно выплачивает 14 тысяч рублей. Также певец обязан переводить бывшей жене до трехлетия Филиппа еще 18 тысяч. При этом гонорар артиста за один корпоратив начинается от 650 тысяч рублей.

«Мы никак к нему не навязываемся. Никак не просим больше 14 этих тысяч помогать», — объясняет Ольга.

Недавно Ольге поступил перевод не от Вадима, а от его нынешней жены Ирины Аманти. Девушка подозревает, что таким образом супруга певца хочет ее подставить.

«Делает мне какие-то переводы на карту. Чтобы меня потом притянуть за то, что она делала мне перевод, а я незаконно обогатилась!»

Ирина Аманти утверждает: с ее карты Ольге отправили именно алименты. По ее словам, это подтверждают сопроводительные сообщения.

«Деньги с моей карты он перевел. Есть наличие платежа. Там написано: ей отдельно, мальчику ее отдельно. Ольга Дмитриевна — содержанка наша. Ей должно быть стыдно», — восклицает жена певца.

Ольга последние три года регулярно встречается с Ириной и Вадимом в судах.

«Недавно был суд, где она меня привлекла за слова, что на одном из ток-шоу я сказала, что она хочет, чтобы меня изнасиловали, и пишет об этом, обсуждает. Она возмутилась. Я в суд принесла ее переписку с некой женщиной, где действительно обсуждали это. Суд я выиграла», — вспоминает Ольга.

«Бабе без пяти минут 40, а она рассказывает, извините меня, что я ее достаю. Мой муж ее три года в глаза не видит. Только в судах, если приходится. Я за него хожу в суды, потому что он два инфаркта пережил из-за нее», — утверждает обратное Аманти.

По словам Ольги, Ирина Аманти постоянно вмешивается в ее жизнь.

«Оскорбляет постоянно и мою семью, и мою маму, обзывается».

Аманти рассказывает: ей безразличны отношения Казаченко с ее новым возлюбленным. Но при этом женщина переживает за маленького Филиппа.

«Она должна жаловаться на то, что она плохая мать, которая оставляет ребенка. Что вы хотите, бросая ребенка, играя в романы, уезжая в Дубай, делая сиськи под имя моего мужа, это как?»

Сейчас у Ольги Казаченко роман с пасынком Армена Джигарханяна Степаном.

«У нас отношения на расстоянии. К сожалению, он же в Америке. Видимся мы не так часто. Именно из-за этого мы предпочитаем проводить время вдвоем. Конечно, у меня сейчас счастливый период в жизни, особенно после того треша, который у меня был», — не скрывает радости экс-жена Казаченко.

Ольга мечтает однажды вновь выйти замуж. Но девушка уверена: Филиппу никто не сможет заменить родного отца.

«Единственное, чтобы я хотела, чтобы он общался с ребенком когда-нибудь. Чтобы взял на себя ответственность как взрослый человек, который может взять эту ответственность перед ребенком».

Вадим Казаченко не против общения с ребенком. Но пока считает это невозможным.

«Время все покажет. Если все будет происходить так, как происходит уже третий год, то, конечно, никаких контактов никогда не будет», — говорит певец.

«Вадим публично заявляет, чтобы я сменила фамилию Филиппу и себе».

Эксперты утверждают: Вадим может обратиться в органы опеки и попечительства с требованием сменить фамилию ребенка.

«На 99% ему будет отказано. Потому что это может быть не в интересах ребенка. Мать ребенка может возражать. Тогда не будет обоюдного согласия», — поясняет юрист Сергей Афанасьев.

Сам Вадим Казаченко просьбу сменить Филиппу фамилию комментировать отказывается. На все вопросы об этом заявлении говорит только одно.

«Знаете, есть такое выражение: „Чем более изощренная ложь, которую повторяют часто, тем охотнее в нее верят“. Комментировать все это, я считаю, совершенно не нужно. Жизнь сама покажет. Я ничего от нее не требовал, не требую, желаю ей счастья», — спокойно рассуждает артист.

Ольгу обижают слова бывшего супруга, поэтому она всерьез задумалась изменить фамилию Филиппа.

Ранее Ольга Казаченко рассказала об отношениях с сыном Джигарханяна.