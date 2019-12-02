«Семейное»: Дочь Дмитрия Пескова вместе с Татьяной Навкой «примерили» усы главы семейства

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова позабавила подписчиков в социальной сети забавным видео. 21-летняя Елизавета решила последовать примеру многих знаменитых блогеров и создала Instagram-маску. Благодаря задумке девушки, теперь все интернет-пользователи смогут примерить усы ее отца и почувствовать себя в образе политика.

Первыми маску с усами Пескова применили его домочадцы: жена и дочь. Елизавета вместе с фигуристкой Татьяной Навкой записали видео, на котором примеряют усы главы семейства, чем повеселили юзеров.

«Семейное», — иронично заметила олимпийская чемпионка.

Дочь представителя Кремля тоже не удержалась от шуток.

«Нос у меня и так папин, а усы я могу примерить благодаря своей первой маске», — отметила девушка.

Instagram @lisa_peskova

На своей странице в Instagram она показала, что ее маска в сети набирает популярность. Усы Пескова примерили уже десятки пользователей.

Ране 5-tv.ru рассказывал, что поклонники умилились дочери Навки.