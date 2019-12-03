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Пожар произошел на Троицкой ГРЭС в Челябинской области

, 5:09 | Алиса Маркова 35

По предварительным данным, произошло возгорание кабелей в тоннеле в котлотурбинном цехе.

Фото: ТАСС / Елена Афонина

На Троицкой ГРЭС в Челябинской области произошел пожар. Об этом сообщили в региональном Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России.

Известно, что загорелись кабели в тоннеле в котлотурбинном цехе. Горит вертикальный кабель-канал на площади 100 квадратных метров, наблюдается сильное задымление. Из цеха самостоятельно эвакуировались восемь человек. Согласно предварительным сведениям, пострадавших нет. Пожару присвоен третий ранг.

На территории цеха работают специалисты газодымозащитной службы. Пока возгорание локализовать не удалось, работы продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре, который произошел на складе на юге Петербурга. Горит ангар на площади 12 тысяч квадратных метров.

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